Любимая закуска всех поколений: «Кабачки по-деревенски» — жареные кусочки в морковно-луковой заливке

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Ингредиенты: кабачки — 1,1 кг, морковь — 700 г, лук — 700 г, петрушка, масло растительное — 100 мл, томатная паста — 140 г, сахар — 50 г, соль — 25 г, уксус 9% — 3 ст.л.

Кабачки нарезать на брусочки или кубики, морковочку натереть, лук и зелень нашинковать.

Пожарить нарезанный лучок до полупрозрачного состояния в масле без аромата.

Положить тертую морковь, жарить вместе 3–4 минуты. Положить томатную пасту, жарить десять минут.

Потом бросить кусочки кабачков, сахарный песок, соль, готовить вместе под крышкой 10 минут.

Добавить зелень и потушить 2–3 минуты. Влить уксус, размешать, тушить пару минут.

Банки и крышки простерилизовать заранее. Разложить по ним овощи, закрыть, перевернуть, оставить до полного остывания.

Такая консервация хранится всю зиму при комнатной температуре.

Источник: YouTube-канал «Вкуснейшн с Lana ilanavi».