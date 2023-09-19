Любимое лечо всех поколений: простой и вкусный рецепт из СССР — без стерилизации

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Ингредиенты: сладкий перец - 3 килограмма, помидоры - 3 килограмма, острый перец - 1 стручок, поваренная соль - 50 граммов, чеснок - 100 граммов, сахар - 200 граммов, столовый уксус 9%- 60 миллилитров, рафинированное масло - 100 миллилитров.

Нарежьте перец длинными дольками. Помидорки и перчик чили пропустите через мясорубку. Варите вместе 20 минут после закипания.

Бросьте соль, сахарный песок, влейте рафинированное масло, перец, доведите до кипения и готовьте 15 минут.

Потом добавьте чеснок, уксус и готовьте еще 5 минут после того, как состав начнет кипеть. Стерильные баночки и крышечки подготовьте заранее. Разложите закусочку по банкам, накройте крышками.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».