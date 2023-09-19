Готовим очень вкусный салат «Для стройности»: пекинская капуста, огурец, яйца, кукуруза

Салат. Фото: соцсети

Закусочка очень аппетитная и быстрая.

Салат из пекинской капусты «Для стройности» простой, доступный, легкий, и, главное, очень вкусный. Совершенно не обязательно сидеть на диете, чтобы баловать себя этой закусочкой.

Салат безмайонезный, поэтому понравится многим.

Ингредиенты:

  • Огурец 1-2 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Кукуруза 1 банка
  • Пекинская капуста
  • Зеленый лук
  • Лимон 1/2 шт.
  • Йогурт густой греческий
  • Соль, перец

Сварить и нарезать яйца, нашинковать капусту, огурцы, зеленый лук. Все смешать, добавить из банки кукурузу, посолить и заправить лимонным соком и йогуртом.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов»

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