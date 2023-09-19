Готовим очень вкусный салат «Для стройности»: пекинская капуста, огурец, яйца, кукуруза

Салат из пекинской капусты «Для стройности» простой, доступный, легкий, и, главное, очень вкусный. Совершенно не обязательно сидеть на диете, чтобы баловать себя этой закусочкой.
Салат безмайонезный, поэтому понравится многим.
Ингредиенты:
- Огурец 1-2 шт.
- Яйца 3 шт.
- Кукуруза 1 банка
- Пекинская капуста
- Зеленый лук
- Лимон 1/2 шт.
- Йогурт густой греческий
- Соль, перец
Сварить и нарезать яйца, нашинковать капусту, огурцы, зеленый лук. Все смешать, добавить из банки кукурузу, посолить и заправить лимонным соком и йогуртом.
Источник: Telegram-канал «Мир рецептов»