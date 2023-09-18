Изысканно вкусно: варенье из айвы варим теперь только с этим секретным ингредиентом

Готовим: тщательно промыть айву, затем очистить от кожуры и убрать сердцевины. Нарезать фрукт кубиками и положить в кастрюлю. Кожура и сердцевины используются для приготовления сиропа. Для этого их нужно кипятить в воде около четверти часа. Готовый сироп процедить через сито и залить им нарезанный фрукт.

Проварить айву в этом сиропе 10 минут, затем слить его в отдельную емкость. К этому сиропу насыпать сахар, довести до кипения. Теперь в кастрюлю с фруктом вылить получившийся сироп и дать настояться около 12 часов. После этого кастрюлю поставить на огонь. Добавить к айве мелко нарезанные орехи и варить 50 минут, не забывая помешивать.

Готовое варенье разложить по стерильным банкам, закатать, а банки укутать одеялом и оставить в перевернутом виде, пока варенье не остынет.

По материалам attuale.ru