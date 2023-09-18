Готовим квашеную капусту по-чешски: традиционный рецепт, который обожают во всем мире

У чешских хозяек квашеная капуста получается невероятно хрустящей. Хотите знать, в чем секрет? Тогда этот рецепт для вас. Повторите его в точности, и закуска вас точно порадует.

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Вам потребуется: 7 кг белокочанной капусты, 1 кг свежей моркови, 500 г репчатого лука, 100 г поваренной соли, 6-7 горошин черного перца и 2 лавровых листа.

Уберите с кочанов верхние листья, затем мелко нашинкуйте многослойный овощ. Очистите морковь и измельчите ее на крупной терке, а лук нарежьте кольцами.

Соедините овощи в глубокой миске, добавьте сюда же специи и пряности, хорошенько все перемешайте и разложите по стеклянным банками. Прижмите капусту гнетом и оставьте в теплом помещении на 72 часа.

Не забывайте иногда протыкать капусту деревянной спицей. Это нужно, чтобы избежать скопления углекислого газа.

По прошествии времени слейте рассол в кастрюлю и прокипятите его на среднем огне. Затем остудите и верните жидкость в банки. Благодаря этим манипуляциям капуста получится очень хрустящей.

Готовую закуску следует убрать на хранение в прохладное место. Такая капуста отлично дополнит любое мясо. Чешские хозяйки подают ее в качестве гарнира и самостоятельного блюда.

Источник: povar.ru