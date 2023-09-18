Салат «Две баночки» из кукурузы и фасоли: простой, быстрый, съедают за один присест!

Салат «Две баночки» — это беспроигрышный вариант закуски на все случаи жизни. Он готовится очень быстро, при этом очень вкусный и ароматный. Так и хочется еще ложечку! ⠀

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Ингредиенты: фасоль консервированная, кукуруза консервированная, сыр, перец черный молотый, пара зубчиков чеснока, майонез, 5 яиц, сухарики.

Яйца варим, остужаем, нарезаем. Сыр натираем. Сухарики жарим или используем готовые. Выдавливаем чеснок. Банки открываем. Все смешиваем, заправляем майонезом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».