Обжариваем в масле и перекладываем овощами со специями: божественно вкусные баклажаны на зиму по рецепту из Грузии

Попробуйте приготовить баклажаны на зиму вот по этому рецепту из Грузии. В меру острые, с перчиком и овощами, они будут настоящим хитом на вашем столе в холодное время года.
Вам понадобится: баклажаны — 2 кг, помидоры — 1 кг, лук — 300 г, чеснок — 150 г, острый перец — 2 стручка, молотый черный перец и хмели-сунели — по 1 ч.л., растительное масло — 100 мл, уксус — 200 мл, соль и сахар — по 100 г.
Готовим: Через мясорубку пропускаем помидоры, перец, лук и чеснок. Добавляем специи, сахар и соль, кипятим пять минут, вливаем уксус и снимаем с огня.
Баклажаны режем кружочками, обжариваем в масле и складываем в банки, чередуя с проваренной заготовкой из овощей и специй.
Банки закатываем, переворачиваем и укутываем одеялом до остывания. Храним в темном и прохладном месте.
По материалам lafoy.ru