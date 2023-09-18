Обжариваем в масле и перекладываем овощами со специями: божественно вкусные баклажаны на зиму по рецепту из Грузии

Попробуйте приготовить баклажаны на зиму вот по этому рецепту из Грузии. В меру острые, с перчиком и овощами, они будут настоящим хитом на вашем столе в холодное время года.

Вам понадобится: баклажаны — 2 кг, помидоры — 1 кг, лук — 300 г, чеснок — 150 г, острый перец — 2 стручка, молотый черный перец и хмели-сунели — по 1 ч.л., растительное масло — 100 мл, уксус — 200 мл, соль и сахар — по 100 г.

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