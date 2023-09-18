Это нереально вкусно: готовим варенье из бананов с лимоном, закручиваем на зиму или съедаем сразу

Готовим: Бананы очистить, выжать сок лимона. В кастрюлю высыпать сахар, налить воду и добавить две чайные ложки лимона. Варить до растворения сахара. В процессе постоянно помешивать деревянной ложкой/лопаткой. Когда сироп закипит, уменьшить огонь и томить его еще примерно 4 минуты. Золотистый оттенок сиропа означает, что он готов. Очищенные бананы порезать и пюрировать любым удобным способом. Отправить фруктовую массу в кипящий сироп. Снова довести смесь до кипения и потомить пару минут. Готовое варенье снять с огня, слегка остудить, после чего отправить в холод на 70–80 минут. Снова вернуть массу на плиту, поварить 5–6 минут после закипания и остужать чуть менее часа. Затем лакомство из бананов с лимоном можно пробовать или закатать в банки на зиму.

По материалам attuale.ru