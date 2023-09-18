Салат «Минус вес» покорил сердца миллионов женщин: очень легкий, едят даже на ночь

Салат «Минус вес» понравится вам своей легкостью и простотой приготовления. Закуска из свеклы и орешков готовится без майонеза, заправляется ароматным соусом из масла, горчицы и меда.

Она имеет яркий, необычный и чарующий вкус, который оценят все женщины.

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Заранее отварите свеклу, остудите. Очистите и натрите на крупной терке. Измельчите в свеклу любые орешки, какие нравятся, если есть желание, то их можно обжарить, станут только вкуснее.

Сделайте вкусный соус, соединив чайную ложку меда, три ложки растительного масла, немного сока лимона и чайную ложку горчицы.

Заправьте этим соусом свеклу, посолите по вкусу, приправьте давленым чесноком, перцем молотым, прованскими травами и кориандром.

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».