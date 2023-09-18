Готовим этот творожный пирог через день — не можем остановиться: тает во рту и такой простой

Обязательно попробуйте приготовить этот творожный пирог на песочном тесте. Он тает во рту, чарует сливочным ароматом и нежной текстурой. Выпечка всегда вызывает восторг у людей за столом.

Ингредиенты: 150 граммов сливочного масла, 100 миллилитров молока, 300 граммов пшеничной муки, 1,5 стакана сахарного песка, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 350 граммов творога, 2 куриных яйца.

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Сливочное масло охлаждаем и перетираем с солью, мукой и половиной указанного сахара. Мы должны получить крошку.

Часть этой крошки убираем в сторону. В остатки вбиваем яйцо, вливаем молоко и насыпаем ванилин, замешиваем тесто.

Творог пробиваем в блендере с яйцом и остатками сахарного песка. Можно растереть толкушкой.

Кулинарную форму смазываем маслом, раскладываем по дну половинку теста, потом делаем слой из творожной начинки, сверху кладем остатки теста.

Далее разбрасываем крошки и ставим в прогретую духовку на 30 минут выпекаться.

Источник: lafoy.ru