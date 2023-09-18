Удивили гостей нежнейшей закуской — берем крабовые палочки и яйца, на все ушло 10 минут

Из крабовых палочек можно приготовить потрясающе вкусную закуску. Причем времени на это уйдет совсем мало — вы успеете, пока гости поднимаются к вам по лестнице.

Возьмите пачку крабовых палочек и каждую разверните из рулетика. Положите пласты друг на друга и оставьте.

В отдельную миску потрите несколько вареных яиц и сыр. Заправьте майонезом и одной чайной ложкой горчицы.

Разложите пласты крабовых палочек рядом друг с другом, образуя полотно. Сверху выложите заправку и скрутите рулет.

Закуска готова — можно резать на кусочки и есть.

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