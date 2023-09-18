Теперь колбасу готовим дома сами: куриное филе, чеснок и сливки — быстро, вкусно и никаких вредных добавок

Попробуйте приготовить домашнюю куриную колбасу вот по этому рецепту. Гарантируем: после этого в магазине покупать мясные изделия вам не захочется.

Вам понадобится: куриная грудка — 800 г, филе бедра — 6 шт., соль, черный перец, чеснок — по вкусу, сливки 10% (можно заменить на куриный бульон) — 150 мл.

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