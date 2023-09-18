Теперь колбасу готовим дома сами: куриное филе, чеснок и сливки — быстро, вкусно и никаких вредных добавок

Попробуйте приготовить домашнюю куриную колбасу вот по этому рецепту. Гарантируем: после этого в магазине покупать мясные изделия вам не захочется.
Вам понадобится: куриная грудка — 800 г, филе бедра — 6 шт., соль, черный перец, чеснок — по вкусу, сливки 10% (можно заменить на куриный бульон) — 150 мл.
Готовим: Грудку перекручиваем на мясорубке, а филе бедра нарезаем на очень мелкие кусочки. Добавляем соль, чеснок, черный перец и вливаем сливки, тщательно перемешиваем. Должен получиться очень вязкий фарш. Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 5–6 часов.
Разрезаем бумагу для запекания и присыпаем паприкой. Затем влажными руками выкладываем фарш, формируя ровную «колбаску», оборачиваем бумагой и завязываем с двух сторон. Выпекаем в заранее разогретой духовке один час или варим в кипящей воде на среднем огне в течение часа. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Вкусно и просто»