Свиные отбивные по рецепту бабушки — нанизываем мясо на шпажки, такое блюдо в кафе вы не найдете

Свиные отбивные можно приготовить необычным способом. Так делают часто наши бабушки. Это секретный трюк, который позволит остаться блюду сочным, ароматным и мягким — мясо будет таять во рту как мороженое.

Возьмите кусок свинины и порежьте его на слайсы. Накройте пищевой пленкой и тщательно отбейте специальным молоточком.

Далее мясо посолите, поперчите, разотрите сверху копченую паприку. Положите куски друг на друга и отставьте — пусть пропитаются.

В это время порежьте репчатый лук и картофель. Все перемешайте с сушеной зеленью и двумя столовыми ложками сметаны.

Теперь оформляем блюдо для запекания. Положите перед собой кусок отбивного мяса, проденьте в него по краям по одной шпажке. Нанизывайте сверху сначала лук, затем картофель. Потом снова мясо, лук и картофель. И таким образом делаем пирамидку.

Далее оборачиваем наше изделие фольгой и отправляем в духовку на 1,5 часа при температуре 200 градусов.

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