Салат на зиму «Кабачки по-деревенски»: вкусный советский рецепт, проверенный временем

Этот салатик из кабачков старее, чем мир, но его точно стоит попробовать. Ингредиенты в нем знакомые, понятные, всеми любимые, а потому обречены на успех.

Одна такая баночка может заменить целый ужин. Просто палочка-выручалочка, когда готовить некогда или просто не хочется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: кабачки — 1,1 кг, морковь — 700 г, лук — 700 г, петрушка, масло растительное — 100 мл, томатная паста — 140 г, сахар — 50 г, соль — 25 г, уксус 9% — 3 ст.л.

Кабачки нарезаем на кубики, морковку натираем, лук и зелень шинкуем.

Разогреваем сковороду, жарим лук в растительном масле до полупрозрачности. Добавляем морковь, жарим вместе 3–4 минуты. Кладем томатную пасту, жарим 10 минут.

Далее сюда же бросаем кабачки, сахар, соль, готовим вместе под крышкой 10 минут.

Кладем петрушку, тушим 2–3 минуты. Вливаем уксус, размешиваем, тушим 2 минуты.

Банки и крышки стерилизуем. Кладем овощи, закрываем, переворачиваем, оставляем до полного остывания.

Такая консервация хранится всю зиму при комнатной температуре.

Источник: YouTube-канал «Вкуснейшн с Lana ilanavi»