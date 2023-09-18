Делаем творожный сыр из сметаны: вкуснейшая намазка на хлеб, которую может сделать каждый

Творожный сыр сейчас стоит немалых денег, да и состав его часто вызывает вопросики.

Чтобы не было никаких сомнений, приготовьте вкуснятину дома. Даже варить не понадобится, просто запаситесь сметаной, небольшим количеством лимонного сока и солью.

Можете сделать к сыру добавки на свой вкус: растолочь орешки, пожарить лук, грибочки, нашинковать зелень и чеснок, добавить приправы и травы.