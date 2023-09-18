Делаем творожный сыр из сметаны: вкуснейшая намазка на хлеб, которую может сделать каждый

Бутерброды с сыром. Фото: соцсети

Как же это аппетитно и нежно!

Творожный сыр сейчас стоит немалых денег, да и состав его часто вызывает вопросики.

Чтобы не было никаких сомнений, приготовьте вкуснятину дома. Даже варить не понадобится, просто запаситесь сметаной, небольшим количеством лимонного сока и солью.

Можете сделать к сыру добавки на свой вкус: растолочь орешки, пожарить лук, грибочки, нашинковать зелень и чеснок, добавить приправы и травы.

 

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В 300-граммовую баночку с 20%-й сметаной положите половину чайной ложки соли и столько же сока лимона, хорошо перемешайте.

Переместите этот состав со сметаной в сито с застеленной в нее марлей в три слоя. Положите под сито посуду, в которую будет стекать сыворотка в процессе приготовления сыра.

Краями марли прикройте состав и положите грузик (к примеру, мисочку и баночку, наполненные водой).

Спустя 12 часов сыр будет готов к употреблению.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».

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