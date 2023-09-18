Эти творожные пончики обожают все: простые продукты и очень нежный вкус — быстрая выпечка к чаю

Пончики с творогом получаются очень нежными и ароматными. Их тающая во рту текстура приводит в восторг. Обязательно стоит попробовать эту простую и аппетитную выпечку к чаю!
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Ингредиенты: 300 граммов творога, 400 граммов муки, 3 яйца, половина стакана сахарного песка, 1 ч. ложка разрыхлителя, 300 мл рафинированного масла, ванилин, соль - по вкусу.
Растираем до тонкой текстуры творог при помощи толкушки, ложки или блендера. Взбиваем яйца, кладем по вкусу ванилин и соль, отмеряем сюда же необходимое количество сахарного песка.
Струйкой вводим муку (смешав с разрыхлителем), замешиваем тесто.
Формируем пончики и жарим до золотистости на растительном масле.
Источник: lafoy.ru