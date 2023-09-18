Быстрые ватрушки с творогом из баранок: замачиваем в молоке и на 15 минут в духовку — сметут со стола подчистую

Если нет времени на то, чтобы поставить дрожжевое тесто, ватрушки можно приготовить из баранок. Причем уйдет на это не более тридцати минут вместе с выпеканием в духовке. Так что приготовить баранки с творогом вполне можно на завтрак. Их сметут со стола — такие они вкусные!
Вам понадобятся: баранки (сушки) — 25 шт., молоко (для замачивания) — 1 л, творог — 200 г, яйцо — 1 шт., сахар — 1–2 ст.л., ванилин — щепотка, сметана (по желанию) — 1 ст.л.
Готовим: Молоко наливаем в глубокую миску и замачиваем сушки примерно на 7–10 минут. Сушки должны немного набухнуть, но не раскиснуть, иначе развалятся. В отдельной глубокой емкости соединяем творог, сметану, яйцо, сахар и ванилин. Перебиваем с помощью погружного блендера до однородности. Начинка для ватрушек готова. Противень застилаем пергаментом для выпечки. Набухшие баранки выкладываем на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Кладем в каждую сушку примерно по 2–3 чайной ложки начинки. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов примерно 15 минут. Подаем на завтрак. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»