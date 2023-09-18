Рецепт простого лечо без стерилизации: готовим много, иначе не хватит на зиму

Лечо — это простой и вкусный салат на зиму из перца, поэтому какие-то лишние действия в нем просто бессмысленны. Перец сам по себе ароматен и вкусен, а с томатами и чесноком становится еще аппетитнее.
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Ингредиенты: 3 кг сладкого перца, 3 кг томатов, 1 стручок горького перца, 50 г соли, 100 г чеснока, 200 г сахарного песка, 60 мл столового уксуса 9%, 100 мл рафинированного масла.
Нарезаем перец длинными дольками. Томаты и горький перчик пропускаем через мясорубку. Варим вместе 20 минут после закипания.
Кладем соль, сахар, растительное масло, перец, доводим до кипения и провариваем 15 минут.
Далее бросаем сюда же чеснок, вливаем уксус и готовим еще 5 минут после кипения. Раскладываем лечо по стерильным баночкам и закручиваем стерильными крышками.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».