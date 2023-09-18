Готовим любимые пончики советских граждан: та самая лакомая вкуснотища «за четыре копейки» (старый рецепт)

Что может быть вкуснее пончиков? Разве что пончики, посыпанные сахарной пудрой! В советское время пончики были любимым лакомством детей и взрослых. Стоили они всего три копейки, а если с сахарной пудрой — то четыре копейки!

Тогда для получения простого гастрономического наслаждения не нужно было отваливать круглую сумму. Поверьте, сейчас тоже! Приготовьте пончики по советскому рецепту, и вы поймете, что вкусное — не всегда дорогое.

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Ингредиенты: 400 граммов муки, 1 яйцо, 200 миллилитров молока, 50 миллилитров воды, 20 граммов свежих дрожжей, 50 граммов маргарина, 3 столовые ложки сахара, ванилин, 300 миллилитров растительного масла, соль.

Немного подогреваем молоко, чтобы стало теплым, но не горячим, вводим в него дрожжи, аккуратно размешиваем. Вливаем воду, насыпаем сахарный песок, а также 2 ложки муки, хорошенько мешаем и оставляем подниматься в теплое место на 15 минут.

Далее вносим в опару просеянную муку. Растапливаем маргарин, тоже кладем в состав. Вбиваем куриное яйцо, кладем по вкусу ванилин и соль. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и опять убираем подниматься в тепло примерно на 1 час.

Делим тесто на одинаковые кусочки, формируем пончики и оставляем на 15–20 минут, чтобы они еще раз поднялись. Обжариваем с двух сторон до золотистости в большом количестве масла.

Источник: lafoy.ru