Закручиваем на зиму маринованные огурчики только по этому рецепту: будут хрустящие, в меру соленые, ароматные

Попробуйте приготовить маринованные огурчики на зиму вот по этому рецепту. Их можно подавать на стол в качестве закуски, а можно добавлять в оливье и другие салаты. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и в меру пряными.
Ингредиенты: огурцы свежие, зонтики укропа – 2 - 3 шт., лист хрена – 1 - 2 шт., лавровый лист - 3 шт., перец черный горошком - 4 шт., перец душистый горошком - 4 шт., чеснок – 4 - 5 зубчиков, сахар (на 1 литр воды) - 150 гр., соль (на 1 литр воды) - 40 гр., лимонная кислота (на 1 литр воды) - 1 ч. л.
Готовим: на дно банок уложить все специи и наполнить банки огурцами, отрезав у них кончики. Если огурцы свежесорванные, то их можно консервировать сразу, если уже полежали, то подержать в холодной воде 3-5 часов. Воду вскипятить и залить огурцы на 20 минут, накрыть крышками. Слить воду в кастрюлю и замерять ее количество. Добавить соль и сахар в воду, дать раствориться, довести до кипения и в конце всыпать лимонную кислоту. Сразу залить огурцы маринадом и закрыть винтовыми кипяченными крышками. Перевернуть банки и оставить в таком состоянии остывать. Не накрывать.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»