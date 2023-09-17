Закручиваем на зиму маринованные огурчики только по этому рецепту: будут хрустящие, в меру соленые, ароматные

Попробуйте приготовить маринованные огурчики на зиму вот по этому рецепту. Их можно подавать на стол в качестве закуски, а можно добавлять в оливье и другие салаты. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и в меру пряными.

Ингредиенты: огурцы свежие, зонтики укропа – 2 - 3 шт., лист хрена – 1 - 2 шт., лавровый лист - 3 шт., перец черный горошком - 4 шт., перец душистый горошком - 4 шт., чеснок – 4 - 5 зубчиков, сахар (на 1 литр воды) - 150 гр., соль (на 1 литр воды) - 40 гр., лимонная кислота (на 1 литр воды) - 1 ч. л.

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