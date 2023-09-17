Намазки вкуснее еще не придумали: рецепт селедочного масла «Назад в СССР»

Попробуйте приготовить намазку из селедки и сливочного масла под названием «Назад в СССР». Так селедочное масло делали во времена Советского Союза. Его можно намазывать на хлебцы, багет, делать с ним тарталетки и канапки.
Ингредиенты: сельдь слабосоленая - 1 шт. (крупная), масло сливочное - 200 г, морковь - 1 шт. (средняя).
Готовим: очищенную морковь отварите до готовности. Сельдь разделайте на филе. Удалите все маленькие косточки. Полученное филе разрежьте на кусочки и выложите в чашу блендера. Отварную морковь нарежьте на кусочки и добавьте к сельди. Пробейте в пульсовом режиме до пасты. К полученной пасте добавьте мягкое сливочное масло и пробейте еще раз. Полученная масса должна быть однородной, без чувствительных кусочков рыбы или моркови. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»