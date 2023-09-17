Картошку теперь варим только так: вода не нужна, только этот ингредиент делает ее рассыпчатой и нежной — объедение

Для некоторых это настоящее открытие. Картошку, оказывается, можно варить не на воде, а на молоке.
Это и есть тот самый секретный ингредиент, которым можно заменить воду при варке картофеля. Картошка, сваренная на молоке, получается более нежной, рассыпчатой, маслянистой, сущее объеденье.
Картошку нужно почистить, залить водой и довести до кипения. Через 5-7 минут воду слить, налить в кастрюлю горячее молоко и варить картошку до готовности.
Перед подачей на стол посыпать зеленью и обжаренным луком.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»