Картошку теперь варим только так: вода не нужна, только этот ингредиент делает ее рассыпчатой и нежной — объедение

Для некоторых это настоящее открытие. Картошку, оказывается, можно варить не на воде, а на молоке.

Это и есть тот самый секретный ингредиент, которым можно заменить воду при варке картофеля. Картошка, сваренная на молоке, получается более нежной, рассыпчатой, маслянистой, сущее объеденье.

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