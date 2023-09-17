Теперь готовим баклажаны по-грузински на зиму только так: нарезаем, отвариваем, ставим под гнет — бомбически вкусные

Попробуйте приготовить и закрутить на зиму баклажаны по-грузински вот по этому рецепту, с добавлением приправы хмели-сунели.
Ингредиенты: 5 кг баклажанов, 5-6 болгарских перцев, 2 горьких перца, 2 головки чеснока, 2 пучка зелени (петрушка + кинза), 2 стакана растительного масла, 2 стакана 6% уксуса, 1 - 2ст. ложки хмели-сунели, соль.
Готовим: баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15. Затем вынуть в дуршлаг и положить сверху гнет. Оставить на 1 час. Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать. Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Все перемешать. Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и все перемешать. Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Перевернуть и закутать банки одеялом до полного остывания. Вкусный салат на зиму готов.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь/Заготовки»