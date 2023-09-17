Как сделать волшебные пончики на воде и растительном масле: никто не верит, что так просто

Вкуснейшие пончики можно приготовить из того, что нашли в холодильнике. При этом ни молока, ни кефира, ни сливочного масла не понадобится.

На дрожжах тесто великолепно поднимается и на воде, масло мы будем использовать растительное.

Горяченькие пончики - это то, от чего невозможно отказаться! Налейте немного варенья или меда к ним и роскошное чаепитие готово!

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Ингредиенты: 1 столовая ложка сухих дрожжей, 500 граммов пшеничной муки, 1 стакан воды, 3 столовые ложки сахарного песка, 250 миллилитров рафинированного постного масла, ванилин, соль.

Просеять муку, всыпать в нее дрожжи, сахарный песок, соль и ванилин. Чуть подогреть воду, но не до кипятка, иначе дрожжи погибнут, влить в нее 2 столовые ложки масла и замесить тесто.

Укрыть тесто пищевой пленкой, отставить в теплое место на 40 минут. Сформировать из получившегося теста пончики, пожарить в масле. Можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru