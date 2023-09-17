Готовим салат «Минус вес» каждый вечер: наедаемся и не грустим по поводу внешнего вида

Этот салатик из свеклы невероятно прост в приготовлении, очень аппетитен и невероятно легок.

Вы можете смело перекусывать им в любой момент без каких-то угрызений совести.

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Свеклу для салатика лучше наварить или запечь заранее. Можно сразу несколько штук, на неделю. По мере необходимости доставайте из холодильника и радуйте себя овощной вкуснятиной.

Свеколку нужно натереть на терочке. Любимые орешки измельчить и добавить к свекле. А можно посыпать горстью кедровых орешков.

Далее свеклу нужно заправить ароматным соусом. Сделать его просто: просто смешать чайную ложку меда, три ложки растительного масла, добавить по вкусу сок лимона и чайную ложку горчицы.

Также приправить салатик давленым чесночком, перчиком, прованскими травами и кориандром, посолить по вкусу.

Салатик готов!

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».