Готовили все в СССР: пирог «Четыре стакана» на кефире — самый простой рецепт выпечки

Пирог «Четыре стакана» на кефире и манной крупе был любимым у хозяек времен СССР. Он очень нежный, ароматный, пышный и вкусный. При этом используются самые простые ингредиенты, буквально то, что есть у каждого в холодильнике.

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Ингредиенты:

кефир — 1 стакан,

манная крупа — 1 стакан,

сахар — 1 стакан,

мука – 1 стакан,

растительное масло — ½ стакана,

разрыхлитель — 1 ч.л.,

ванильный сахар — по вкусу.

Смешиваем муку и разрыхлитель. Отдельно соединяем кефир, манку, сахар, ванильный сахар, растительное масло без запаха.

Перемешиваем и тонкой струйкой вводим пшеничную муку с разрыхлителем.

Размешиваем, даем настояться минут 10. Выливаем в смазанную форму.

Нагреваем духовку до 180 градусов, выпекаем около 40 минут. Проверяем пропеченность серединки при помощи деревянной палочки.

По желанию можно добавить в пирог изюм и другие сухофрукты, разрезать на два слоя и пропитать сметаной, взбитой с сахаром или иным кремом.

Источник: Telegram-канал «Рецепты СССР».