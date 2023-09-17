Готовили все в СССР: пирог «Четыре стакана» на кефире — самый простой рецепт выпечки

Пирог «Четыре стакана» на кефире и манной крупе был любимым у хозяек времен СССР. Он очень нежный, ароматный, пышный и вкусный. При этом используются самые простые ингредиенты, буквально то, что есть у каждого в холодильнике.
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Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан,
- манная крупа — 1 стакан,
- сахар — 1 стакан,
- мука – 1 стакан,
- растительное масло — ½ стакана,
- разрыхлитель — 1 ч.л.,
- ванильный сахар — по вкусу.
Смешиваем муку и разрыхлитель. Отдельно соединяем кефир, манку, сахар, ванильный сахар, растительное масло без запаха.
Перемешиваем и тонкой струйкой вводим пшеничную муку с разрыхлителем.
Размешиваем, даем настояться минут 10. Выливаем в смазанную форму.
Нагреваем духовку до 180 градусов, выпекаем около 40 минут. Проверяем пропеченность серединки при помощи деревянной палочки.
По желанию можно добавить в пирог изюм и другие сухофрукты, разрезать на два слоя и пропитать сметаной, взбитой с сахаром или иным кремом.
Источник: Telegram-канал «Рецепты СССР».