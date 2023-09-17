Вкус знакомый с детства: «Венгерская закуска» из перца и морковки — помнят все из СССР

Вкус «Венгерской закуски» знаком всем, кто жил во времена СССР. Она продавалась в банках по 700 граммов.
Эту вкуснотищу вполне можно сделать дома! Рецепт очень простой и доступный.
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Ингредиенты:
- Морковь 1,5 кг
- Перец 900 г
- Лук 300 г
- Соль 70 г
- Сахар 150 г
- Перец черный 1/2 чайной ложки
- Уксус 9% 100 мл
- Томатный сок 1 л
Морковку натереть крупно. Соломкой нарубить перец и лук.
Морковь залить томатным соком (пол-литра) и поставить на плиту вариться.
Лук пожарить на растительном масле.
Когда закипит морковь, бросить в нее обжаренный лук и перец соломкой.
В сотейник бросить сахар, соль, молотый перец, пол-литра томатного сока. Размешать до растворения.
Влить этот маринад в овощи и тушить под крышкой до состояния морковки аль-денте (чуть сыроватой). Попробовать на соль и сахар. По желанию можно добавить перец чили.
Влить уксус, тушить еще пару минут.
Всего закуска тушится 20 минут.
Разложить по стерильным банкам, закатать, перевернуть, укрыть шубой.
С такого объема овощей должно получиться 4 банки по 0,75 мл и 1 банка 0,5 мл. И еще останется пиалочка, чтобы попробовать закуску сейчас.
Источник: YouTube-канал «Молодая хозяйка»