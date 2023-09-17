Вкус знакомый с детства: «Венгерская закуска» из перца и морковки — помнят все из СССР

Вкус «Венгерской закуски» знаком всем, кто жил во времена СССР. Она продавалась в банках по 700 граммов.

Эту вкуснотищу вполне можно сделать дома! Рецепт очень простой и доступный.

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Ингредиенты:

Морковь 1,5 кг

Перец 900 г

Лук 300 г

Соль 70 г

Сахар 150 г

Перец черный 1/2 чайной ложки

Уксус 9% 100 мл

Томатный сок 1 л

Морковку натереть крупно. Соломкой нарубить перец и лук.

Морковь залить томатным соком (пол-литра) и поставить на плиту вариться.

Лук пожарить на растительном масле.

Когда закипит морковь, бросить в нее обжаренный лук и перец соломкой.

В сотейник бросить сахар, соль, молотый перец, пол-литра томатного сока. Размешать до растворения.

Влить этот маринад в овощи и тушить под крышкой до состояния морковки аль-денте (чуть сыроватой). Попробовать на соль и сахар. По желанию можно добавить перец чили.

Влить уксус, тушить еще пару минут.

Всего закуска тушится 20 минут.

Разложить по стерильным банкам, закатать, перевернуть, укрыть шубой.

С такого объема овощей должно получиться 4 банки по 0,75 мл и 1 банка 0,5 мл. И еще останется пиалочка, чтобы попробовать закуску сейчас.

Источник: YouTube-канал «Молодая хозяйка»