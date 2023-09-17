Без муки! Ходовые пончики на скорую руку - 1 стакан кефира и 2 яйца

Пончики утром можно приготовить быстро и полезно, не используя муку. Взбейте в отдельной чашке два яйца, две столовые ложки сахара и щепотку соли.

Далее влейте 250 миллиграмм кефира и продолжайте взбивать. После нам надо укрепить тесто - помогут 250 миллиграмм манки. Перемешивайте, пока тесто не станет густым.

Полученную смесь поместите в кондитерский пакет и сформируйте пончики на сковородку. Обжаривайте с двух сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Этот рецепт считается самым быстрым и ходовым.

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