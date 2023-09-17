Подсели на этот вкусный салатик «Стройность»: курочка, огурчик, перчик, сыр, сметана

Этот салатик обожают все – и мужчины, и женщины, и дети. Но больше всего его любят стройняшки, поскольку он готовится без майонеза, ингредиенты в нем легкие и сбалансированные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: куриное филе отварное - 100 г, огурец - 50 г, болгарский перец - 50 г, сыр твердый с низкой жирностью - 30 г, зелень - по вкусу, сметана 10% или греческий йогурт – 50-70 мл, чеснок - 1- зубчик.

Филе сварить и нарезать меленько. Огурец, болгарский перец и сыр нарубить небольшими кубиками. Зелень нашинковать.

В сметану или йогурт пропустить через пресс зубчик чеснока. Все смешать, салатик готов. Посолить по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Лучшие рецепты»