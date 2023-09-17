Огурчики по-венгерски на зиму: один из любимых рецептов СССР — кисло-сладкие, очень вкусные

Огурчики по-венгерски – это чистый восторг, который знаком многим с детства. Рецепт еще советский и проверенный временем.

Огурчики, заготовленные на зиму таким способом, отлично стоят до лета. Всегда пользуются популярностью за столом. С картошечкой – готовый великолепный ужин в советском стиле!

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Ингредиенты: 5 кг огурцов (лучше маленькие, корнишоны), 0,5 л уксуса 9%, 600 г сахара, 100 г соли, горчица в зернах, лук.

Огурчики замачиваем в холодной воде на 3-4 часа. Лук нарезаем кольцами.

Укладываем плотно в стерилизованные банки огурчики, лук, горчицу.

В воду добавляем соль, сахар и кипятим, в конце вливаем уксус.

Заливаем рассол в банки и стерилизуем 10 -15 минут.

Закатываем банки и укутываем до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»