Из творога, муки, яиц и сахара готовим быстрые пончики: вкусно, нежно, пышненько

Творожные пончики всегда кстати. Они отлично идут к чаю и на завтрак, а еще спасают, когда хочется чего-то вкусненького.

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Ингредиенты: творог - 300 граммов, мука - 400 граммов, яйца - 3 штуки, сахар - 1/2 стакана, разрыхлитель - 1 чайная ложка, постное масло - 300 миллилитров, ванилин, соль - по вкусу.

Творог растереть до тонкой текстуры при помощи толкушки, ложки или блендера.

Вбить яйца, добавить по вкусу ванилин и соль, отмерить сюда же нужное количество сахарного песка.

Постепенно ввести муку (смешав с разрыхлителем), замесить тесто.

Сформировать пончики и пожарить на растительном масле.

Источник: lafoy.ru