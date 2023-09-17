Пончики «духовые»: пышные, как облачко, нежирные, рецепт — восторг

Нежные, воздушные, пышные пончики получаются по этому рецепту. Готовить мы их будем в духовке, чтобы не утяжелять лишним жиром от жарки.

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Ингредиенты: мука - 500 граммов, молоко - 200 миллилитров, яйцо - 1 штука, сахар - 3 столовые ложки, сахарная пудра - 50 граммов, сухие дрожжи - 1 чайная ложка, сливочное масло - 60 граммов, ванилин, соль.

Соединить муку, дрожжи, ванилин, сахар и соль. Чуть подогреть молоко, влить сюда же. Вбить яйцо, заранее достать из холодильника масло, чтобы оно стало мягким и внести в состав тоже.

Замесить тесто. Накрыть полотенцем, поставить на 40 минут в теплое место. Вылепить пончики и оставить на 20 минут подниматься.

Выпекать 15-20 минут в духовке при температуре 180-190 градусов. Готовые пончики присыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru