Этот неожиданный ингредиент сделает ваш борщ потрясающим: добавьте одну ложку в конце готовки

Борщ всем хорош. Его обожают взрослые и дети. Возможно, вы не поверите, что это блюдо может быть еще лучше. Но это действительно так.

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Матерые кулинары поделились секретом. Они добавляют в суп немного сливочного масла. И этот ингредиент делает борщ гораздо вкуснее.

Инструкция простая. Масло нужно класть за 5 минут до готовности супа. Не в сковородку, а прямо в бульон.

На трехлитровую кастрюлю борща потребуется взять около 25 граммов сливочного продукта. Это примерно одна столовая ложка.

Обязательно попробуйте этот лайфхак в деле. Вот увидите: вкус блюда превзойдет ваши самые смелые ожидания.

Источник: издание belnovosti.by