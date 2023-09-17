Получатся сочными и вкуснейшими: как правильно приготовить пожарские котлеты — самый простой рецепт

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Шеф-повар раскрыл секрет сочных котлет.

Многие домохозяйки каждый день радуют близких блюдами из мяса. Обычно самыми вкусными оказываются котлеты пожаркие. Однако далеко не все знают, как их правильно готовить, чтобы ввсе облизывали пальчики  и  просили добавки. Шеф-повар Андрей Сулима рассказал, как сделать пожарские котлеты сочными и вкусными. Он отметил, что лучше взять фарш из курицы и говядины — получается божественно.

Для приготовления необходимо взять: 800 г. курицы, 200 г. телятины, 100 г. сливочного масла, 100 г. ледяной воды, 150 г. жареного лука, один батон, немного муки, одно-два яйца, соль, перец, мускатный орех или другие специи по вкусу.

Повар рекомендует перед началом готовки немного приморозить мясо. После этого нужно его пропустить его через мясорубку один раз с жареным луком и специями.

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Следующий этап – в фарш надо влить холодную воду, вымесить его и положить в холодильник на 40 минут. Тем временем сливочное масло нарезается на мелкие кубики и отправляется в морозилку.

Когда подойдет время, надо просто смешать фарш с маслом, вымесить и взбить. После этого слепите котлеты и охладите их. Также надо подморозить батон, снять корку и натереть его на крупной терке. Насыпьте хлеб в миску.

А уже в другой емкости перемешайте яйцо с солью, а в третью насыпьте муки. Для начала нужно обвалять котлеты в муке, затем в яйце, а после этого в хлебе. Прожарьте на сковородке до готовности, сообщает «Городовой».

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