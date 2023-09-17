Получатся сочными и вкуснейшими: как правильно приготовить пожарские котлеты — самый простой рецепт

Для приготовления необходимо взять: 800 г. курицы, 200 г. телятины, 100 г. сливочного масла, 100 г. ледяной воды, 150 г. жареного лука, один батон, немного муки, одно-два яйца, соль, перец, мускатный орех или другие специи по вкусу.

Повар рекомендует перед началом готовки немного приморозить мясо. После этого нужно его пропустить его через мясорубку один раз с жареным луком и специями.

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Следующий этап – в фарш надо влить холодную воду, вымесить его и положить в холодильник на 40 минут. Тем временем сливочное масло нарезается на мелкие кубики и отправляется в морозилку.

Когда подойдет время, надо просто смешать фарш с маслом, вымесить и взбить. После этого слепите котлеты и охладите их. Также надо подморозить батон, снять корку и натереть его на крупной терке. Насыпьте хлеб в миску.

А уже в другой емкости перемешайте яйцо с солью, а в третью насыпьте муки. Для начала нужно обвалять котлеты в муке, затем в яйце, а после этого в хлебе. Прожарьте на сковородке до готовности, сообщает «Городовой».