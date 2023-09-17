Рецепт диетических блинчиков без яиц и молока: получаются тонкими и ажурными — вкуснее классических

Любите блинчики, но не готовы жертвовать фигурой? Тогда этот рецепт для вас. Оказывается, блюдо можно приготовить без яиц и молочных продуктов, что существенно уменьшит его калорийность. При этом вкус блинов превзойдет ваши самые смелые ожидания.

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Вам потребуется: 200 граммов манной крупы, 50 граммов муки, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка быстродействующих дрожжей, 2 чайные ложки разрыхлителя, половина чайной ложки соли и 0,5 литра теплой воды.

Растворите дрожжи в теплой воде. Накройте посудину крышкой и подождите четверть часа. Пока дрожжи настаиваются, соедините в глубокой миске муку, манку, соль и сахар.

По прошествии 15 минут смешайте воду и содержимое миски. Всыпьте разрыхлитель. Хорошенько все перемешайте. Накройте кастрюлю пищевой пленкой и оставьте ее в теплом месте на 30 минут.

Когда время пройдет, смажьте сковороду маслом, разогрейте ее до высокой температуры и приступайте к жарке блинов.

Источник: издание belnovosti.by