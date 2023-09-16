Что нужно добавить в омлет, чтобы он был пышным: неожиданный ингредиент — есть на каждой кухне

Многие хозяйки годами пытаются приготовить пышный омлет. Тот самый, который подавали в советских детских садах. Но, увы, вместо объемного блюда получается плоская лепешка.

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Знакомая проблема? Радуйтесь, рецепт наконец-то раскрыт! Оказывается, секрет пышного омлета заключается в самом обычном крахмале.

Можно использовать картофельный или кукурузный продукт. Это не так важно. Главное — соблюдать правильные пропорции.

Запомните раз и навсегда: для блюда из 4-х яиц нужно брать 15 граммов секретного ингредиента. Если придерживаться этого правила, омлет будет объемным и невероятно нежным.

Источник: издание belnovosti.by