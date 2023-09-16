Так селедку вы еще не готовили — замариновали в томате, горчице и меде — идеально к столу

Возьмите свежемороженую селедку, разморозьте ее, почистите внутренности, хорошо промойте и пусть полежит. А в это время мы приготовим маринад, в котором ее надо будет подержать минимум 30 минут.

Для этого смешайте в отдельной емкости томатную пасту - 4 ст.л., горчицу - 1 ч.л., соль - 1 ст.л. с горкой, кориандр в зернах - 0.5 ч.л., перец душистый горошек - 8 шт., смесь перцев горошком - 1 ч.л., гвоздику - 1 шт., лавровый лист - 1 шт., мед или сахар - 1 ст.л., растительное масло - 120 мл., яблочный уксус - 60 мл.

Далее возьмите банку, положите туда немного порезанного репчатого лука и кладите селедку. Заливайте соусом и оставляйте.

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