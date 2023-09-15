Заменили воду этим ингредиентом: картошка получилась нежной, рассыпчатой, тающей во рту

Секретный ингредиент, который делает картошку еще более нежной, рассыпчатой и тающей во рту, - молоко. Попробуйте отварить в нем картофель. Гарантируем, с этого дня готовить его вы будете только так.
Ингредиенты: картофель — 4 шт., молоко — 1,5 ст., лук — 1 головка, масло сливочное — 1 ст. л., соль — по вкусу.
Готовим: картофель помыть, почистить и порезать кубиками. В кастрюле с толстым дном отварить картофель 10 минут, воду слить. Залить горячим молоком, варить. Добавить соль, масло и пассерованную муку. Подавать с зеленью и обжаренным луком. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»