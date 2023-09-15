Сосиски в воздушном тесте готовим теперь только так: сметаются со стола — нереально вкусные

Попробуйте приготовить для своих близких сосиски в тесте вот по этому рецепту. Получаются нереально вкусными, семья будет сметать их со стола.
Ингредиенты: мука – 500 г, вода теплая – 160 мл, молоко теплое – 160 мл, сахар – 3 ст.л., дрожжи сухие – 2 ч. л., соль – 1 ч. л., растительное масло – 6 ст. л., растительное масло для жарки, сосиски – 8-10 шт.
Готовим: 1. В большой кастрюле смешать молоко с водой, всыпать сахар и дрожжи, оставить на 15 минут в теплом месте до образования пены. Затем влить масло и добавить соль.
2. Перемешать и добавить просеянную муку. Должно получиться мягкое, чуть липнущее к рукам тесто. Кастрюлю убрать в теплое место и накрыть полотенцем. Оставить на 3 часа. Два-три раза обмять.
3. Затем руки смазать маслом и разделить тесто на шарики размером с куриное яйцо. Шарики обмять и сформовать руками продолговатую лепешку длиной с сосиску. Уложить на лепешки сосиски и полностью закрыть тестом сосиску.
Выложить на разогретую с большим количеством растительного масла сковороду, жарить на среднем огне с обеих сторон, до румяной корочки. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»