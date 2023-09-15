Таким лакомством вы еще не баловались: как вкусно запечь груши

Отличный осенний десерт – запеченные груши. Но не спешите просто положить порезанные фрукты в духовку – сначала нужно обогатить их вкус правильными пряностями.
Вам понадобятся две груши, а также немного лимонного сока, меда (или кленового сиропа), две столовые ложки сливочного масла, молотые корица, имбирь и кардамон. По вкусу можно добавить орехи.
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Разогрейте духовку до 190 градусов. Разрежьте груши вдоль на две половинки и удалите сердцевины маленькой ложкой. Положите их в форму для запекания срезом вверх. Смажьте лимонным соком и полейте медом.
Далее посыпьте груши пряностями, добавьте в форму кубики масла. Переверните фрукты и запекайте в течение 20 минут.
Затем снова переверните груши, чтобы они были срезом вверх, и готовьте еще 10 минут до мягкости и румяности. При подаче на стол полейте десерт сиропом из формы.
По материалам сайта «Лайфхакер»