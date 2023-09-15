Таким лакомством вы еще не баловались: как вкусно запечь груши

Отличный осенний десерт – запеченные груши. Но не спешите просто положить порезанные фрукты в духовку – сначала нужно обогатить их вкус правильными пряностями.

Вам понадобятся две груши, а также немного лимонного сока, меда (или кленового сиропа), две столовые ложки сливочного масла, молотые корица, имбирь и кардамон. По вкусу можно добавить орехи.

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