Когда совсем нет времени: ленивые манты за 10 минут — все сыты и довольны

Манты можно приготовить за 10 минут. И это не шутка. Если у вас совсем нет времени, а накормить домочадцев хочется повкуснее – этот рецепт для вас.

Смешайте в отдельной миске мелко порезанный лук, фарш, специи и мелко порубленный курдюк. Последний нужен для того, чтобы блюдо было сочным.

Далее возьмите готовое тесто для мантов. Оно продается во многих магазинах. Тесто готовое, его только надо развернуть и порезать на квадратики, чтобы лепить манты.

Когда приготовили сами манты – обмакните каждое изделие в мясном бульоне и ставьте в заранее разогретую пароварку. Пусть готовится буквально 10 минут.

Подать можно с пережаренной морковью с добавлением помидоров.

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