Бутерброды с печенью трески - завтраки станут праздниками

Ингредиенты:

Печень трески 115 г (207 р.)

Огурец короткоплодный 1 шт. (7 р.)

Редис 2 шт. (4 р.) («Ашан», 500 г = 100 р.)

Перепелиные яйца 5 шт. (29 р.)

Каперсы 10 г (14 р.)

Творожный сливочный сыр 30 г (17 р.)

Ржаной хлеб 3 ломтика (15 р.)

Укроп 1 веточка (3 р.)

Зеленый лук 1 перышко (7 р.)

Микрозелень любая

Итого: 3 порции = 303 р., 1 = 101 р.

Приготовление:

Огурец и редис нарезать тонкой соломкой.

Перепелиные яйца заранее отварить, остудить, очистить от скорлупы и разрезать пополам.

Ломтики хлеба намазать сливочным сыром.

Печень трески помять вилкой и выложить на сливочный сыр на ломтики хлеба.

На печень трески выложить перепелиные яйца, огурцы, редис и каперсы.

Украсить бутерброды мелконарезанным зеленым луком, веточками укропа и микрозеленью.

Приятного аппетита!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».