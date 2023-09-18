Бутерброды с печенью трески - завтраки станут праздниками

Ингредиенты:
- Печень трески 115 г (207 р.)
- Огурец короткоплодный 1 шт. (7 р.)
- Редис 2 шт. (4 р.) («Ашан», 500 г = 100 р.)
- Перепелиные яйца 5 шт. (29 р.)
- Каперсы 10 г (14 р.)
- Творожный сливочный сыр 30 г (17 р.)
- Ржаной хлеб 3 ломтика (15 р.)
- Укроп 1 веточка (3 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (7 р.)
- Микрозелень любая
- Итого: 3 порции = 303 р., 1 = 101 р.
Приготовление:
Огурец и редис нарезать тонкой соломкой.
Перепелиные яйца заранее отварить, остудить, очистить от скорлупы и разрезать пополам.
Ломтики хлеба намазать сливочным сыром.
Печень трески помять вилкой и выложить на сливочный сыр на ломтики хлеба.
На печень трески выложить перепелиные яйца, огурцы, редис и каперсы.
Украсить бутерброды мелконарезанным зеленым луком, веточками укропа и микрозеленью.
Приятного аппетита!
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