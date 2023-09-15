Рецепт настоящих сибирских пельменей — там их не варят, а тушат в помидорах

Не зря самыми вкусными пельменями считаются сибирские. В холодных регионах России существует свой рецепт приготовления этого блюда. Вкусно настолько, что от тарелки невозможно оторваться.
В Якутии, например, сами пельмени готовят привычным способом: фарш берут свино-говяжий, добавляют специи и репчатый лук. Тесто тоже стандартное.
Фишка заключается в самом приготовлении. Порежьте мелко много репчатого лука, как минимум пять средних головок. И отправьте обжариваться в глубокую сковородку на растительном масле.
В это время измельчите в блендере пять бланшированных помидоров. Полученную томатную пасту залейте в сковородку и выкладывайте сверху пельмени.
Пусть тушатся 10 минут, закройте крышкой. А пока в блендере взбейте пачку творожного сыра вместе с небольшим количеством теплой воды. Залейте смесью пельмени и подержите под крышкой на слабом огне еще 5 минут.
При подаче посыпьте пельмени мелко нарубленной зеленью. Вы не представляете, как это вкусно!
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