Рецепт настоящих сибирских пельменей — там их не варят, а тушат в помидорах

Фишка заключается в самом приготовлении. Порежьте мелко много репчатого лука, как минимум пять средних головок. И отправьте обжариваться в глубокую сковородку на растительном масле.

В это время измельчите в блендере пять бланшированных помидоров. Полученную томатную пасту залейте в сковородку и выкладывайте сверху пельмени.

Пусть тушатся 10 минут, закройте крышкой. А пока в блендере взбейте пачку творожного сыра вместе с небольшим количеством теплой воды. Залейте смесью пельмени и подержите под крышкой на слабом огне еще 5 минут.

При подаче посыпьте пельмени мелко нарубленной зеленью. Вы не представляете, как это вкусно!

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