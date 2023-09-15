Пирог с колбасой по методу «два стакана» — всыпаем муку, трем сыр и жарим лук: наш ответ итальянской пицце

Метод «два стакана» идеально подойдет и для выпечки. Готовим вкуснейший пирог с колбасой и сыром — наш ответ итальянской пицце. Дети-подростки просто в восторге, готовим через день, домашних за уши не оттащишь, просто обожают.

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Берем 4 яйца, 1 ч.л. соли, 300 мл молока, 100 мл растительного масла, 2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя. Для начинки понадобится: сыр, колбаса, помидор, жареный лук, зелень. Колбасу можно мелко нашинковать соломкой, а сыр трем на терке.

Сначала в миску разбиваем 4 яйца, добавляем соль по вкусу и вливаем молоко. Все тщательно перемешиваем и добавляем растительное масло. Затем всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем. Добавляем начинку и переливаем в форму для запекания. Ставим в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам Telegram-канала «Простые рецепты»