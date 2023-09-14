Как сделать самые пуховые пончики на молоке: поднимаются на глазах — тают во рту

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 300 миллилитров теплого молока, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 100 граммов сахарного песка, 1 щепотка соли, 2 яйца, 80 граммов сливочного масла, ванильный сахар по вкусу, 600-750 граммов муки (до мягкой консистенции).

Дрожжи растворить в теплом молоке, смешать со всеми оставшимися продуктами. Убрать в тепло на 1,5 часа, прикрыв полотенцем.

Сформировать пончики. Прикрыть полотенцем и оставить подниматься на 30-40 минут. Пончики должны увеличиться в размере, стать пухлыми.

Далее пожарить в большом количестве масла с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»