Быстрые малосольные огурцы с кабачками: лопаем ароматную вкуснятину через 1 час

Попробуйте эту быструю закуску из кабачков и огурчиков. Великолепное сочетание с чесночком и укропом покорит ваше сердце. Маринуются огурчики и кабачки всего за час.

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Ингредиенты: 3-4 огурчика, 2 кабачка, половинка пучка укропа, 2 зубчика чеснока, половинка чайной ложки соли.

Нарезаем огурцы и кабачки кружочками, добавляем мелко нарезанные укроп, чеснок. Солим.

Перемешиваем, укрываем крышкой и ставим в холодильник на 1-2 часа. Готово!

Источник: Telegram-канал «Рецепты легкости»