Баклажанный салат с перчиком и чесночком на зиму «Ленивая кобра»: будете есть со стоном и наслаждением

Зимний салат «Ленивая кобра» создан специально для тех, кто обожает баклажаны, но не любит с ними возиться.

Заготовка простая, ингредиенты в ней доступные и хорошо считающиеся между собой. Стоит закрутка всю зиму отлично.

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Ингредиенты: томаты - три килограмма, баклажаны - два килограмма, растительное масло без запаха - 200 граммов, сахарный песок - 200 граммов, уксус белый столовый девятипроцентный - 100–150 граммов, острый перец - 2 стручка, чеснок - 2 головки, соль - пара столовых ложек.

Томаты с перцем измельчаем в мясорубке, кладем в кастрюлю и ставим ее на плиту.

Солим, готовим 15 минут после того, как состав закипит.

Баклажаны нарезаем средними брусочками. Смешиваем с помидорами и перцем. Отмеряем нужное количество постного масла без запаха, вливаем его в овощи.

Также кладем сахар и вводим уксус. Варим состав 40 минут, в конце готовки добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем. Переворачиваем на крышки, укрываем шубой на сутки.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».