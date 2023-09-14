Закуска на зиму «Венгерская»: из книги любимых рецептов СССР — перчик, лучок и морковочка (вкусно и просто)

Закуска на зиму «Венгерская» всегда подавалась в зимние застолья во времена СССР. Хозяйки ее делали сами или «доставали» в редкие дни, когда на продовольственные полки магазинов что-то «выкидывали».

Купить эту закуску было настоящим везением! Между тем приготовить ее дома - проще простого. Попробуйте вкус советского застолья и вы.

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Ингредиенты: сладкий перец - 4 кг, морковь - 1 кг, лук-репка - 1,5 кг. На маринад: томатный сок - 5 литров, уксус столовый девятипроцентный - 200 г, сахарный песок - 200 г, душистый перчик - 10 горошин, лавровый лист - 10 штук, масло растительное - 0,75 мл, соль.

Перец и лук нарезать полукольцами, морковку натереть на крупной терочке.

Все ингредиенты для маринада соединить в одной кастрюле и поставить на плиту.

Прокипятить 10 минут, посолить по вкусу.

Ввести в маринад овощи, готовить на низких температурах печи 30 минут с момента закипания.

Простерилизовать банки и крышки. Разложить по ним салатик еще горячим, закрутить.

Перевернуть и укутать в теплое.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму».