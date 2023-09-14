Царям подавали такой суп по праздникам: похлебка «Борщевик», деликатес

Во времена царей этот суп называли «Борщевиком». Но готовился он не на основе одноименного растения, а просто это было производное от слова «Борщ».

Блюдо считалось праздничным и подавали его по особым поводам.

Для рецепта вам понадобятся куриное мясо на косточке – 300 г, вода – 1,5 л, лук репчатый – 1 шт., томаты – 2 шт., морковь – 1 шт., перец болгарский красный – 1 шт., картофель – 2-3 шт., сметана – 2 ст. л., мука – 1 ст. л., яичный желток – 1 шт., лимон (сок) – ½ шт., лавровый лист – 1-2 шт., петрушка и укроп – 1 пучок.

Сначала варим мясо на кости в течение часа. Мелко нарезанные овощи в это время обжариваем на сковородке. Далее все кладем в кастрюлю и варим 15 минут.

В старину в суп в конце добавляли свекольный квас. Сейчас же можно залить либо свекольный сок, либо просто свеклу обжарить на сковороде.

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