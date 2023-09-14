Смачный салат на зиму «Золотая морковча»: морковочка тертая, перчик соломкой — пряно протушенное и вкусное

Морковный салатик с перчиком «Золотая морковча» станет вашим любимым наверняка.

Он очень простой, вкусный, доступный и нравится всем.

Его можно подавать в качестве отдельной закуски, готовить с ним соусы, заправлять им супы, тушеную картошечку, обжаренное мясо и курочку, отправлять в заправку супа.

Это поистине универсальная кулинарная вкуснятина на все случаи жизни!

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Ингредиенты: 2 килограмма моркови, 100 граммов чеснока, 300 граммов сладкого перца, 150 граммов сахарного песка, 100 миллилитров уксуса 9 %-го, 400 граммов томат-пасты, 250 миллилитров постного масла без аромата, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 2 ст.л. соли.

Морковь натираем крупно, а чеснок измельчаем любым способом. Перчик шинкуем тоненькой соломкой.

Смешиваем все в кастрюле и ставим на огонь, после закипания тушим состав 40 минут. Обязательно периодически размешиваем.

Закатываем в стерильные баночки, покрываем шубой до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».